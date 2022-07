"Buttato nel cesso il biglietto vincente. Il problema di Draghi è Mattarella": Sallusti ad alzo zero (Di venerdì 15 luglio 2022) Ci siamo giocati pure Mario Draghi, che è un po' come buttare nel cesso il biglietto vincente della lotteria. Non abbiamo mai pensato che questo suo governo, nato a palazzo per l'inconsistenza di altri palazzi, fosse un toccasana per la democrazia ma oggettivamente lo è stato per il Paese stante la mancanza di alternative credibili in un momento terribile. Tutta colpa di quel cancro che è il Movimento Cinque Stelle, un cancro che, passo dopo passo, metastasi dopo metastasi, ha sfibrato l'Italia facendo sponda con il Pd che è pienamente corresponsabile di questo disastro. Draghi quindi, di fronte alle follie grilline, si è dimesso: è stato di parola e ha dimostrato di avere le palle. Ma il presidente Mattarella non ci sta, pur di non sciogliere la legislatura a lui tanto cara e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Ci siamo giocati pure Mario, che è un po' come buttare nelildella lotteria. Non abbiamo mai pensato che questo suo governo, nato a palazzo per l'inconsistenza di altri palazzi, fosse un toccasana per la democrazia ma oggettivamente lo è stato per il Paese stante la mancanza di alternative credibili in un momento terribile. Tutta colpa di quel cancro che è il Movimento Cinque Stelle, un cancro che, passo dopo passo, metastasi dopo metastasi, ha sfibrato l'Italia facendo sponda con il Pd che è pienamente corresponsabile di questo disastro.quindi, di fronte alle follie grilline, si è dimesso: è stato di parola e ha dimostrato di avere le palle. Ma il presidentenon ci sta, pur di non sciogliere la legislatura a lui tanto cara e ...

