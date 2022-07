Brusciano (Napoli), nascondeva una 'mozzarella' di cocaina in camera da letto: arrestato (Di venerdì 15 luglio 2022) del peso di oltre 700 grammi 15 luglio 2022 10:22 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 luglio 2022) del peso di oltre 700 grammi 15 luglio 2022 10:22 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Brusciano (Napoli), nascondeva una 'mozzarella' di cocaina in camera da letto: arrestato #Napoli #Busciano #cocaina - fattidinapoli : Napoli: Brusciano, una “mozzarella” di cocaina e hashish in camera da letto. 33enne arre... -… - AlonzoPeppino : RT @kiara86769608: A #Brusciano, in provincia di #Napoli, una o più mano criminali hanno appiccato il fuoco e distrutto il 'Parco della Vit… - lupazzottu : RT @kiara86769608: A #Brusciano, in provincia di #Napoli, una o più mano criminali hanno appiccato il fuoco e distrutto il 'Parco della Vit… - DogoAntonio : RT @kiara86769608: A #Brusciano, in provincia di #Napoli, una o più mano criminali hanno appiccato il fuoco e distrutto il 'Parco della Vit… -