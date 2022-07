Biden in Arabia Saudita saluta re Salman stringendogli la mano (Di venerdì 15 luglio 2022) Joe Biden è sbarcato a Gedda, in Arabia Saudita, il Paese che in campagna elettorale aveva promesso di trasformare in un paria dopo la conclusione dell'intelligence Usa che il principe Mohammed bin ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Joeè sbarcato a Gedda, in, il Paese che in campagna elettorale aveva promesso di trasformare in un paria dopo la conclusione dell'intelligence Usa che il principe Mohammed bin ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'Arabia Saudita ha annunciato l'apertura del proprio spazio aereo a tutti i vettori civili internazionali, compres… - RaiNews : Il principe reggente Mohammed bin Salman è stato accusato dai servizi segreti Usa di aver ordinato l'omicidio del g… - D_Sangiovanni : RT @scenarieconomic: #Biden: 'Sono venuto in Arabia Saudita per aiutare a diffondere i nostri interessi'. Ma era in Israele... https://t.co… - MatteoTomb : RT @MediasetTgcom24: Arabia Saudita, Biden saluta re Salman stringendogli la mano #usa #salman #biden #JoeBiden - MediasetTgcom24 : Arabia Saudita, Biden saluta re Salman stringendogli la mano #usa #salman #biden #JoeBiden -