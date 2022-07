Barbara D’Urso in lutto. Triste e incredula: la notizia della sua scomparsa l’ha sconvolta (Di venerdì 15 luglio 2022) Ivana Trump, l’ex moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è morta a seguito di un arresto cardiaco. Aveva 73 anni ed è stata ritrovata senza vita dalla polizia di New York dopo che una telefonata è stata fatta al 911, il numero americano per le emergenze. Ivana Trump era la madre dei tre figli maggiori di Donald e la notizia del decesso è stata confermata da fonti della famiglia. “Donald Jr., Ivanka e Eric erano il suo orgoglio e la sua gioia”, ha dichiarato proprio l’ex presidente. Nata in Repubblica Ceca, il suo nome era Ivana Zelní?ková. La donna, secondo quanto riportato dal The Sun, poche ore prima aveva cenato nel suo ristorante preferito a poca distanza dalla sua abitazione, ma non sembrava avere particolari malesseri durante la cena, per cui la notizia della sua improvvisa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Ivana Trump, l’ex moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è morta a seguito di un arresto cardiaco. Aveva 73 anni ed è stata ritrovata senza vita dalla polizia di New York dopo che una telefonata è stata fatta al 911, il numero americano per le emergenze. Ivana Trump era la madre dei tre figli maggiori di Donald e ladel decesso è stata confermata da fontifamiglia. “Donald Jr., Ivanka e Eric erano il suo orgoglio e la sua gioia”, ha dichiarato proprio l’ex presidente. Nata in Repubblica Ceca, il suo nome era Ivana Zelní?ková. La donna, secondo quanto riportato dal The Sun, poche ore prima aveva cenato nel suo ristorante preferito a poca distanza dalla sua abitazione, ma non sembrava avere particolari malesseri durante la cena, per cui lasua improvvisa ...

Pubblicità

redazioneiene : Belén Rodriguez, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Michelle Hunziker, Alfonso Signorini, Barbara D'Urso, Fabrizio Corona… - SebastianoMang1 : Barbara D'Urso è già stata nominata come papapile premier per un post Draghi? - Esagerata2 : Quando pensi di esserti liberata dello sciacallaggio di Barbara D'Urso, ecco scoprire una nuova leva: #annavagli M… - blancoparadiso : per me tutto sta nel come la vestono, certe volte pare davvero barbara d’urso - Esagerata2 : Fanpage è ormai il degno erede di Barbara D'Urso. #fanpage -