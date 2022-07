Assassin’s Creed Infinity | un insider azzarda l’ambientazione in Giappone

(Di venerdì 15 luglio 2022) Terra del Sol Levante, fonte di rumor costante: l’Jeff Grubb parla delcome prima meta diI recenti rumor hanno inquadrato ilcome ambientazione ideale del prossimo, il live service. Ultimamente lo scenario dei futuri capitoli nella saga assassina di Ubisoft è stato fonte di discussione, in quanto Rift (il più… contenuto, nei contenuti, tra i due) è stato vociferato per un tema precolombiano prima che Jason Schreier rilanciasse con Baghdad. Il botta e risposta traè ormai una costante del chiacchiericcio videoludico, e la voce di oggi si è guadagnata la nostra attenzione provenendo dall’ugola d’oro di un altro pezzo grosso del ...

Recenti indiscrezioni sostenevano che il prossimo gioco di, presumibilmente il più piccoloRift, incentrato sullo stealth , avrebbe avuto un'ambientazione azteca , ma il giornalista Jason Schreier ha subito smentito queste ...Restando in tema, alcune settimane fa qualcuno si è dilettato a ricreare anche il prossimoin UE5, per un risultato realmente sorprendente . Ma non solo: anche l'altrettanto celebre ... Assassin's Creed Rift è ambientato a Baghdad, non nell'era Azteca: parla Schreier