Ascolti TV | Giovedì 14 Luglio 2022 Floppa lo Speciale TG1 1 | 22 mln – 8 9% | prevale Summer Hits 11 8% – 1 | 38 mln Scherzi a Parte 10 3%

(Di venerdì 15 luglio 2022) Enrico Mentana Nella serata di ieri,20 aprile, su Rai1 TG1ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la replica diha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Timha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Scalfari – A Sentimental Journey ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Via dall’Incubo ha raccolto .000 spettatori con ...

Pubblicità

marcocappato : Sull'abolizione della firma digitale per i referendum il Ministro Colao incontrerà giovedì una delegazione con… - fabiofabbretti : Boom per il pomeriggio di Rai 2 con il #TDF2022 che raggiunge il 20% dalle 17:07 alle 18:18. Le tre ore e mezza di… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Giovedì 14 Luglio 2022. Floppa lo Speciale TG1 (1,22 mln - 8.9%), prevale Summer Hits (11.8% - 1,38 ml… - fabiofabbretti : Il #TimSummerHits tiene botta alla terza (11.8%) e vince la serata. Rai 1 ferma all'8.9% con lo speciale sulla… - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 14 luglio 2022: Don Matteo, Tim Summer Hits, Scherzi a parte, FBI, dati Auditel e share -

A gravare sullo show condotto da Lodovica Comello sono stati glideludenti della scorsa ... ogniin testa alle tendenze sui social). Uno show carico di emozioni in cui si incrociano al ...... in tv, su Rai 2, in prima serata La terza puntata di Tim Summer Hits 2022 va in onda14 ... Ecco perché, anche questa sera, ci si aspetta un record in questi termini di. Tim Summer Hits ...