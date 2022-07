WTA Budapest 2022 | Elisabetta Cocciaretto vince la sfida durissima con Katerina Siniakova ed entra nei quarti

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 luglio 2022)si qualifica per idi finale del WTA 250 di. L’azzurra, dopo una partita di grande vigore agonistico, sconfigge la cecacon il punteggio di 7-5 4-6 7-5. Prossimo ostacolo l’americana Bernarda Pera, che ieri aveva estromesso la bielorussa Aliaksandra Sasnovich; tra le due ancora nessun precedente. Il match comincia senza particolare stabilità al servizio per le due giocatrici: sono quattro i break consecutivi che portano fino al 2-2. Il canovaccio iniziale è quello che, in fin dei conti, si continua a vedere per l’intera partita, con game spesso e volentieri molto lottati. Arriva un altro break dinel settimo gioco, ma all’atto di servire per il set non concretizza e perde quattro giochi consecutivi, e ...