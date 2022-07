Selvaggia Lucarelli prima di mira dai tassisti. Tommaso Zorzi la difende (Di giovedì 14 luglio 2022) Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli non sono mai andati molto d’accordo. Più volte, infatti, i loro follower hanno assistito a liti furiose e a scambi d’opinione alquanto vivaci. Nelle ultime ore, però, sembra che l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, si sia schierato dalla sua parte. Tutto è nato per via della recente protesta messa in piedi dai tassisti. A seguito di alcune parole dette dalla giornalista, la categoria si è scagliata contro di lei con insulti pesanti e affermazioni dispregiative. Sorprendentemente, il fidanzato di Tommaso Stanzani ha parlato in sua difesa. Selvaggia Lucarelli sotto attacco: lo sfogo dei tassisti Selvaggia Lucarelli è di nuovo finita al centro della polemica per ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 luglio 2022)non sono mai andati molto d’accordo. Più volte, infatti, i loro follower hanno assistito a liti furiose e a scambi d’opinione alquanto vivaci. Nelle ultime ore, però, sembra che l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, si sia schierato dalla sua parte. Tutto è nato per via della recente protesta messa in piedi dai. A seguito di alcune parole dette dalla giornalista, la categoria si è scagliata contro di lei con insulti pesanti e affermazioni dispregiative. Sorprendentemente, il fidanzato diStanzani ha parlato in sua difesa.sotto attacco: lo sfogo deiè di nuovo finita al centro della polemica per ...

stanzaselvaggia : In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono a… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - stanzaselvaggia : In effetti è pieno di cori contro uomini a suon di “putta*a”. Ma poveretti. - tuttopuntotv : Selvaggia Lucarelli prima di mira dai tassisti. Tommaso Zorzi la difende #TommasoZorzi #Zorzi #SelvaggiaLucarelli - alice_cosm : RT @AlekosPrete: La protesta dei tassisti a Roma si è trasformata nell'ennesima rappresaglia contro @stanzaselvaggia, vittima di insulti e… -