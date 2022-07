Quanto costa Kim Min-jae? Il Napoli può prenderlo subito (Di giovedì 14 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis è in arrivo a Dimaro per sbloccare il calciomercato del Napoli, piagato ma allo stesso tempo rinfrancato, dalla cessione di Koulibaly. Sotto il profilo tecnico perdere Koulibaly è un dramma sportivo, mentre dal punto di vista economico Aurelio De Laurentiis ha incassato soldi liquidi per rilanciare il mercato del Napoli. Il sostituto di Koulibaly può essere Kim Min-jae il coreano di 25 anni di proprietà del Fenerbahce. Cristiano Giuntoli lo segue già da gennaio scorso, quando aveva già capito che a fine stagione Koulibaly poteva andare via. La clausola di Kim Il prezzo di Kim Min-jae è già fatto, se il Napoli vuole chiudere subito l’operazione può versare al Fenerbahce la clausola di 20 milioni di euro. Insomma nessuna trattativa, nessun problema: pagare moneta e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis è in arrivo a Dimaro per sbloccare il calciomercato del, piagato ma allo stesso tempo rinfrancato, dalla cessione di Koulibaly. Sotto il profilo tecnico perdere Koulibaly è un dramma sportivo, mentre dal punto di vista economico Aurelio De Laurentiis ha incassato soldi liquidi per rilanciare il mercato del. Il sostituto di Koulibaly può essere Kim Min-il coreano di 25 anni di proprietà del Fenerbahce. Cristiano Giuntoli lo segue già da gennaio scorso, quando aveva già capito che a fine stagione Koulibaly poteva andare via. La clausola di Kim Il prezzo di Kim Min-è già fatto, se ilvuole chiuderel’operazione può versare al Fenerbahce la clausola di 20 milioni di euro. Insomma nessuna trattativa, nessun problema: pagare moneta e ...

