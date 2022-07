Parco del Mercatello, 5 ditte ammesse (Di giovedì 14 luglio 2022) di Erika Noschese Sono cinque le ditte ammesse per la riqualificazione del Parco del Mercatello. Si tratta della Karemo-General Construction and service Srl, Re.Am Srl, Gms Costruzioni, Unyon Consorzio stabile e Buis Costruzioni su 41, in totale che hanno partecipato. Il dirigente del settore Opere e lavori pubblici, Giovanni Micillo, ha infatti approvato la determinazione dirigenziale per gli interventi in programma che fanno parte del Programma Integrato Città Sostenibile Pics-Asse 10 dei fondi Por Fesr 2014/2020 approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 21 gennaio 2020. I lavori di riqualificazione del Parco del Mercatello hanno un costo complessivo di 4.602.526,79 euro e il Rup è l’ingegnere Nicola Grimaldi, funzionario tecnico del Settore Opere e Lavori ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 14 luglio 2022) di Erika Noschese Sono cinque leper la riqualificazione deldel. Si tratta della Karemo-General Construction and service Srl, Re.Am Srl, Gms Costruzioni, Unyon Consorzio stabile e Buis Costruzioni su 41, in totale che hanno partecipato. Il dirigente del settore Opere e lavori pubblici, Giovanni Micillo, ha infatti approvato la determinazione dirigenziale per gli interventi in programma che fanno parte del Programma Integrato Città Sostenibile Pics-Asse 10 dei fondi Por Fesr 2014/2020 approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania del 21 gennaio 2020. I lavori di riqualificazione deldelhanno un costo complessivo di 4.602.526,79 euro e il Rup è l’ingegnere Nicola Grimaldi, funzionario tecnico del Settore Opere e Lavori ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Ma… - ParcoColosseo : 1972-2022. A 50 anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace. Una nuova ricostruzione a colori delle sculture antiche L… - fattoquotidiano : Roma, nuovo incendio al parco del Pineto: evacuati centri sportivi e abitazioni. Cenere, detriti e fuliggine fino i… - 56Factory : RT @NotessRenting: Se vuoi fare un check up per individuare possibili fonti di risparmio nella gestione del parco della tua azienda, scrivi… - M5SLazio : ??#Parco #MontiLucretili, partito in Commissione agricoltura e #ambiente l’iter del #PianodiAssetto Scopri qui la n… -