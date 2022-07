Morto Domenico Bandieramonte, il bambino di 4 anni in coma per un batterio. La denuncia della madre: «Lo hanno ucciso» (Di giovedì 14 luglio 2022) La speranza per Domenico Bandieramonte è finita questa notte: il bambino di quattro anni la cui mamma aveva denunciato attraverso un video un presunto caso di malasanità, è Morto nella notte all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Sui social si susseguono i messaggi di cordoglio per una vita spezzata troppo presto: «Riposa in pace piccolo angioletto, abbiamo pregato e sperato fino all ultimo. Non doveva finire cosi. Non si può morire a 4 anni e non si può accettare una cosa così. Adesso dai la forza alla tua famiglia di andare avanti e di sopportare questo dolore immenso». È solo uno dei tanti messaggi sulle bacheche e nel gruppo Facebook Giustizia per il piccolo Domenico vittima di mala Sanità. La salma sequestrata Domenico ha esalato ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 14 luglio 2022) La speranza perè finita questa notte: ildi quattrola cui mamma avevato attraverso un video un presunto caso di malasanità, ènella notte all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Sui social si susseguono i messaggi di cordoglio per una vita spezzata troppo presto: «Riposa in pace piccolo angioletto, abbiamo pregato e sperato fino all ultimo. Non doveva finire cosi. Non si può morire a 4e non si può accettare una cosa così. Adesso dai la forza alla tua famiglia di andare avanti e di sopportare questo dolore immenso». È solo uno dei tanti messaggi sulle bacheche e nel gruppo Facebook Giustizia per il piccolovittima di mala Sanità. La salma sequestrataha esalato ...

