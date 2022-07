Luigi Manconi, l'ex Lotta Continua che non sa distinguere tra carabinieri e spacciatori (Di giovedì 14 luglio 2022) A Luigi Manconi non manca certamente la coerenza quando si tratta di commentare il comportamento delle Forze dell'Ordine. Dall'antica militanza in Lotta Continua si porta dietro granitiche certezze che ha più volte esternato negli ultimi anni: se poliziotti e carabinieri, accusati di aver causato per imperizia e negligenza la morte di un cittadino sono condannati, allora sono colpevoli; se sono assolti sono colpevoli lo stesso perché si tratta di uno sbaglio giudiziario. Ma su Repubblica Manconi ha superato se stesso commentando la sentenza di condanna dei due giovani americani riconosciuti colpevoli dell'assassinio, a Roma, del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. SENTENZA POLITICA Manconi lamenta che il filo conduttore che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Anon manca certamente la coerenza quando si tratta di commentare il comportamento delle Forze dell'Ordine. Dall'antica militanza insi porta dietro granitiche certezze che ha più volte esternato negli ultimi anni: se poliziotti e, accusati di aver causato per imperizia e negligenza la morte di un cittadino sono condannati, allora sono colpevoli; se sono assolti sono colpevoli lo stesso perché si tratta di uno sbaglio giudiziario. Ma su Repubblicaha superato se stesso commentando la sentenza di condanna dei due giovani americani riconosciuti colpevoli dell'assassinio, a Roma, del vicebrigadiere deiMario Cerciello Rega. SENTENZA POLITICAlamenta che il filo conduttore che ha ...

