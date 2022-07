L’Équipe – Trasferimenti | Leeds spinge per Arnaud Kalimuendo PSG

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-14 12:57:00 L’autorevole(20) andrà in tournée in Giappone con il PSG sabato? Il giovane attaccante parigino, autore di due prestiti integrali all’RC Lens (21 gol in 65 partite), ha suscitato molto interesse nelle ultime settimane. I contatti si sono intensificati in questi giorni. Il club inglese delè uno dei cortigiani più pressanti per il giovane “Titi”, sotto contratto con il club della capitale fino al 2024. Un affare da 25 milioni di euro Proseguono le trattative sulla base di un affare da 25 milioni di euro (22 milioni di euro fissi più tre bonus). I due club si scambiano ancora. Una volta trovato l’accordo, ildovrà convincere l’attaccante. Se non esclude la prospettiva di entrare nel club inglese (17° in Premier ...