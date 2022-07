La Uefa illude i tifosi | La Roma giocherà la Supercoppa col Real

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 luglio 2022) "In vendita i biglietti per laEuropea traMadrid e". Qualcuno lì per lì chi ha creduto. E ha sognato. Perché il tweet è stato effettivamente pubblicato dal profilo ufficiale della, con tanto di "spunta". Ma si è trattato di un'incredibile gaffe dei social media manager di Nyon, che hanno taggato per sbaglio il club giallorosso nel tweet di annuncio della vendita dei biglietti per la finale di Helsinki del prossimo 10 agosto. "I biglietti - hanno letto su Twitter iincreduli - martedì prossimo 19 luglio per la partita dellatra @Madrid e @OfficialAs, con prezzi a partire da 25 euro". Intà, come noto, la vittoria dei giallorossi in Conference League ...