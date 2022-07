“Interessa anche a De Laurentiis…”: Napoli, che bordata per il presidente (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Napoli, arriva la bordata dall’ex azzurro nei confronti di De Laurentiis: nel mirino finiscono le cessioni dei big. Il Napoli lavora sul mercato per non farsi trovare impreparato nel momento in cui inizierà ufficialmente la nuova stagione. Il gruppo azzurro è impegnato nel ritiro con Luciano Spalletti, ma nel frattempo alcune cessioni importanti stanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato, arriva ladall’ex azzurro nei confronti di De Laurentiis: nel mirino finiscono le cessioni dei big. Illavora sul mercato per non farsi trovare impreparato nel momento in cui inizierà ufficialmente la nuova stagione. Il gruppo azzurro è impegnato nel ritiro con Luciano Spalletti, ma nel frattempo alcune cessioni importanti stanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

borghi_claudio : @Marcella_IsBack @GuidoCrosetto No, è una mia opinione che ho più volte argomentato ?? Ho anche visto che a tanti di… - MattiaGallo17 : RT @antoniettampa: Questa è una cosa stupida politicamente:non si apre una crisi di governo per un inceneritore anche considerando che a be… - antoniettampa : Questa è una cosa stupida politicamente:non si apre una crisi di governo per un inceneritore anche considerando che… - serendipiichim : mi sono organizzata tutta la settimana nelle pause dal lavoro anche se non ci interessa la scrivo perché si: oggi s… - MeleoFernando : @carmelodipaola @gabrillasarti2 Non gli interessa ricostruire per noi, anche perché il popolo Italiano glielo perme… -