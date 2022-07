Inizio scuola 2022: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, ecco quando si tornerà in classe. Tutte le date (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Regioni hanno pubblicato in queste settimane i calendari scolastici per il prossimo anno 2022/23. A parte le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, le Regioni con proprie delibere decidono annualmente l’Inizio e il termine delle attività didattiche ed eventuali ponti e altre festività L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Le Regioni hanno pubblicato in queste settimane i calendari scolastici per il prossimo anno/23. A parte le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, le Regioni con proprie delibere decidono annualmente l’e il termine delle attività didattiche ed eventuali ponti e altre festività L'articolo .

Pubblicità

lacittanews : Di redazione Le Regioni hanno pubblicato in queste settimane i calendari scolastici per il prossimo… - tiornanedue : RT @HaugeFan: @tiornanedue io inizio a lavorare alle 6 del mattino ma mi chiedevo come cazzo faccio a portare i miei al lavoro e a scuola a… - HaugeFan : @tiornanedue io inizio a lavorare alle 6 del mattino ma mi chiedevo come cazzo faccio a portare i miei al lavoro e… - Barby7114 : @stanzaselvaggia Esatto e per settembre a inizio scuola ricominceremo con chiusure... mi ci gioco tutto - hobismysmile : Io che all'inizio del quinto piangevo davanti a tutti, davanti a tutta la scuola, durante le lezioni uscivo dalla c… -