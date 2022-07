Governo, M5s non votera' la fiducia. "Pronti ad andare al voto?" Conte non risponde (Di giovedì 14 luglio 2022) Durante l'assemblea congiunta con i parlamentari del M5s, Giuseppe Conte ha comunicato che oggi il movimento lascera' l'aula del Senato e non votera' la fiducia. Al termine della riunione Conte e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Durante l'assemblea congiunta con i parlamentari del M5s, Giuseppeha comunicato che oggi il movimento lascera' l'aula del Senato e non' la. Al termine della riunionee' ...

Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - emmedibi : E così il federatore del campo largo esce dal governo mentre Draghi si accingeva ad intervenire su cuneo fiscale,… - Federica2651995 : RT @monicaguerzoni: Dunque, #Conte ha chiesto un segnale a #Draghi su salari, lavoro etc perché la povertá avanza e bisogna aiutare i citta… - maxpesciolino : RT @francotaratufo2: Fossero stati davvero irresponsabili #Conte ed il #M5S oggi avrebbero sfiduciato il governo Draghi. Invece concedono u… -