**Governo: D'Incà informa Draghi tentativo di evitare fiducia su dl aiuti'** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà in costante contatto con Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è informato di tutti i passaggi che il ministro sta portando avanti per tentare di evitare di porre la questione di fiducia sul dl aiuti. Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'in costante contatto con Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Marioto di tutti i passaggi che il ministro sta portando avanti per tentare didi porre la questione disul dl

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Il M5s non vota la fiducia al dl Aiuti, il governo a un passo dalla crisi #conte #federicod'incà #lega #senato… - Stefaniaugo77 : RT @marcodifonzo: +++ fonti di governo a @SkyTG24 confermano il lavoro del ministro D'Incà per cercare di evitare il voto di fiducia sul de… - Agenzia_Ansa : Mediazione al Senato da parte del ministro dei Rapporti per il Parlamento Federico D'Incà sul decreto Aiuti, nel te… - donvaccarelli : RT @HuffPostItalia: Crisi governo, si tenta la mediazione in extremis. Il ministro D'Incà propone di votare articolo per articolo senza fid… - telodogratis : Governo, la mossa di D’Incà: evitare fiducia su dl Aiuti -