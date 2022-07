Fuori dal programma dopo 30 anni: ha dovuto lasciare il suo lavoro (Di giovedì 14 luglio 2022) L’addio era nell’aria da circa un mese ed ora ne è arrivata la conferma tramite un comunicato ufficiale: è Fuori dal programma. Fa sempre un po’ effetto quando un volto diventato simbolo di un programma tv lascia quel contesto. Magari per un nuovo progetto lavorativo o perché costretto da scelte dei vertici aziendali indipendenti dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 14 luglio 2022) L’addio era nell’aria da circa un mese ed ora ne è arrivata la conferma tramite un comunicato ufficiale: èdal. Fa sempre un po’ effetto quando un volto diventato simbolo di untv lascia quel contesto. Magari per un nuovo progetto lavorativo o perché costretto da scelte dei vertici aziendali indipendenti dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

emmedibi : E così il federatore del campo largo esce dal governo mentre Draghi si accingeva ad intervenire su cuneo fiscale,… - mirkocalemme : #Koulibaly aveva la legittima ambizione di chiudere la carriera in un top club ed è giusto che il #Napoli lo lasci… - pietroraffa : Enrico Letta, con una pazienza e volontà fuori dal comune, le ha provate tutte per tenere dentro un'alleanza larga… - gallobaelotti : RT @lUltimoUomo: 'È tanto difficile immaginarlo fuori dal Toro quanto sarà dura vederlo con una maglia diversa da quella granata ma non pos… - lucamazzivr : @martalamantide @LaFede_C Se tu ti lamenti è xké vuoi far sapere il tuo punto di vista, quindi io sono legittimato… -