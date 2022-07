Fukushima | l' imprudenza costa 95 miliardi - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Tag24

La vicenda di, è però radiologicamente tutt'altro che finita. Tepco infatti vuole sversare in mare, per decenni, le acque di raffreddamento, che sono ben 1,37 milioni di tonnellate: pur ... Incidente a Corleone: tornano le stragi del sabato sera Fukushima è ancora nei nostri occhi. Alimenta le nostre paure. E adesso anche la giustizia giapponese ammette che il disastro era prevedibile ed evitabile e che i manager della Tepco, per risparmiare ...