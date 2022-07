Fiorello | una serata all’insegna della solidarietà | uno show a Paestum

Pubblicità

StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Beppe Fiorello insultato per aver fatto il madrino al Gay Pride di Palermo: 'Sono orgoglioso ...: Così Beppe Fiorello che… - zazoomblog : La Fondazione Scudieri presenta Stasera Fiorello per la Solidarietà - Una Notte di Cuore ai templi di Paestum vener… - GazzettaSalerno : La Fondazione Achille Scudieri organizza “Stasera Fiorello per la Solidarietà - Una Notte di Cuore”,iniziativa di f… - gazzettanapoli : La Fondazione Achille Scudieri organizza “Stasera Fiorello per la Solidarietà - Una Notte di Cuore”, iniziativa di… - GazzettaSalerno : La Fondazione Achille Scudieri organizza “Stasera Fiorello per la Solidarietà - Una Notte di Cuore”,iniziativa di f… -

Il Denaro

A quanto pare tutto sarebbe cominciato conlite con Rosario- anche lui in gara - che gli avrebbe lanciatoprovocazione. 'Arrivai sul palco già nervoso.(in gara con un ...Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per 'il Messaggero'cecchetto pezzali Nonseparazione come quella di Totti e Ilary, ma quasi. Se non altro per il peso dei nomi coinvolti, per quello che hanno rappresentato per la musica pop italiana ... “Stasera Fiorello per la Solidarietà", ai templi di Paestum iniziativa della Fondazione Achille Scudieri - Ildenaro.it Gianluca Grignani ha svelato per la prima volta di aver avuto una discussione con Rosario Fiorello. Gianluca Grignani ha confessato per la prima volta di aver litigato con Rosario Fiorello nel dietro ...Dal 15 al 17 luglio la prima edizione di «Relazionésimo 2030». Spiritualità, cibo, consumi, economia, sostenibilità, arte e bellezza: sessanta appuntamento per ragionare sul presente e il futuro dell’ ...