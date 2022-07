Eugenio Scalfari, l’ultimo Re Sole del giornalismo (Di giovedì 14 luglio 2022) L’improvvisa scomparsa di Eugenio Scalfari, in una giornata così cruciale per la politica italiana, assume quasi simbolicamente il culmine di un protagonismo giornalistico esercitato per quasi un secolo. Il ricordo di Gianfranco D’Anna. Fondatore di giornali e affondatore di politici, confessore di Pontefici e teologo della laicità, Eugenio Scalfari è stato il giornalista italiano più letto, celebrato e contrastato di tutti i 76 tribolati anni dell’Italia repubblicana. Milioni di lettori, migliaia di ammiratori, centinaia di invidiosi e molti allievi che tentano di superare il maestro: in estrema sintesi è questa l’immagine riflessa di Eugenio Scalfari che il Sole dell’ultimo tramonto fa scintillare sulla superficie del mare della storia del ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) L’improvvisa scomparsa di, in una giornata così cruciale per la politica italiana, assume quasi simbolicamente il culmine di un protagonismo giornalistico esercitato per quasi un secolo. Il ricordo di Gianfranco D’Anna. Fondatore di giornali e affondatore di politici, confessore di Pontefici e teologo della laicità,è stato il giornalista italiano più letto, celebrato e contrastato di tutti i 76 tribolati anni dell’Italia repubblicana. Milioni di lettori, migliaia di ammiratori, centinaia di invidiosi e molti allievi che tentano di superare il maestro: in estrema sintesi è questa l’immagine riflessa diche ildeltramonto fa scintillare sulla superficie del mare della storia del ...

