Draghi oggi potrebbe dimettersi, no al bis. «Ma aspetto i numeri» (Di giovedì 14 luglio 2022) «Domani non parteciperemo al voto». Sono da poco passate le 22, Giuseppe Conte svela finalmente ai parlamentari cinquestelle la posizione del Movimento. Solo metà di loro si alza... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 luglio 2022) «Domani non parteciperemo al voto». Sono da poco passate le 22, Giuseppe Conte svela finalmente ai parlamentari cinquestelle la posizione del Movimento. Solo metà di loro si alza...

Pubblicità

matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - carlosibilia : Da giorni ci chiamano irresponsabili perché chiediamo con forza il #salariominimo. Oggi Draghi annuncia un provvedi… - Linkiesta : Gli #Himars sfiduciano #Putin, #Conte sfiducia #Draghi Oggi l’avvocato del populismo si prende il rischio di far c… - marioadinolfi : RT @byoblu: Giornata campale oggi in Senato per il governo guidato da Mario Draghi che sul decreto aiuti non avrà il voto favorevole del M5… - Marco1999Busa : RT @byoblu: Giornata campale oggi in Senato per il governo guidato da Mario Draghi che sul decreto aiuti non avrà il voto favorevole del M5… -