Diffusi su un forum underground 3900 profili bancari

(Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - La notizia dell'offerta di circasu unha scosso oggi il mondo fintech italiano. Si tratta infatti di un insieme di dati personali relativi a dirigenti di aziende italiane dei settorio e assicurativo e, per l'esattezza, riguardano 3889 contatti telefonici e email di personale di alto profilo di decine di aziende private e pubbliche messi in vendita da parte di un attore criminale che si presenta come KillForTheThrill. Ne dà notizia con una nota Yoroi (Gruppo Tinexta), società leader nel settore della sicurezza informatica. Secondo il Ceo Marco Ramilli "è assai probabile che il criminale stia ripresentando sotto nuova veste dati già divulgati approfittando del fatto che la piattaforma...