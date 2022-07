Chelsea, Tuchel: “Lukaku voleva andarsene. Non so se tornerà” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha così parlato della partenza di Lukaku. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport UK: “Era suo desiderio quello di andarsene, ne ha avuto la possibilità e con la società abbiamo deciso di lasciarlo andare. tornerà? Non so quante probabilità ci siano, anche se c’è una possibilità visto che è andato via in prestito. Non spetta a me decidere”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Il tecnico del, Thomas, ha così parlato della partenza di. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport UK: “Era suo desiderio quello di, ne ha avuto la possibilità e con la società abbiamo deciso di lasciarlo andare.? Non so quante probabilità ci siano, anche se c’è una possibilità visto che è andato via in prestito. Non spetta a me decidere”. SportFace.

