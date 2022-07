Bimbo morto a Sharm el Sheikh, effettuata l’autopsia in Italia (Di giovedì 14 luglio 2022) . Non risultano ancora chiare le cause del decesso È stata ripetuta in Italia l’autopsia sul corpo del bambino deceduto a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori. Anche questi ultimi si sono sentiti male e le condizioni del padre del Bimbo restano preoccupanti. Tuttavia dalle prime indagini compiute dal consulente della Procura, Stefania Zerbo, e da quello nominato dalla famiglia, Paolo Procaccianti, non sono bastate a chiarire le cause del decesso del bambino di 6 anni. Sono stati disposti ulteriori accertamenti istologici e tossicologici – per cui servirà qualche mese – per chiarire cosa sia effettivamente accaduto. Lo sconcertante messaggio audio di Rosalia Manosperti, mamma del Bimbo di 6 anni morto a Sharm el-Sheik. Con il marito, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 luglio 2022) . Non risultano ancora chiare le cause del decesso È stata ripetuta insul corpo del bambino deceduto aelmentre era in vacanza con i genitori. Anche questi ultimi si sono sentiti male e le condizioni del padre delrestano preoccupanti. Tuttavia dalle prime indagini compiute dal consulente della Procura, Stefania Zerbo, e da quello nominato dalla famiglia, Paolo Procaccianti, non sono bastate a chiarire le cause del decesso del bambino di 6 anni. Sono stati disposti ulteriori accertamenti istologici e tossicologici – per cui servirà qualche mese – per chiarire cosa sia effettivamente accaduto. Lo sconcertante messaggio audio di Rosalia Manosperti, mamma deldi 6 anniel-Sheik. Con il marito, ...

