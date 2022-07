Apple dà il via libera alla serie su Enzo Ferrari, dal creatore di Peaky Blinders: Paolo Sorrentino tra i produttori (Di giovedì 14 luglio 2022) Apple dà il via libera alla serie su Enzo Ferrari, dal creatore e sceneggiatore di Peaky Blinders, Steven Knight. Secondo i primi dettagli svelati da Variety, il progetto porta il titolo di Ferrari, è ed ispirato alla biografia Ferrari Rex di Luca Dal Monte ed edita da Giorgio Nada Editore e da Giunti. La pre-produzione dello show è attualmente in corso in Italia. La serie su Enzo Ferrari è incentrata sull’imprenditore che ha dedicato il suo genio alla missione di costruire l’auto da corsa più veloce della storia. Ma lungo la strada del successo, c’era anche molta tragedia. Tra il 1956 e il 1961, profondamente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)dà il viasu, dale sceneggiatore di, Steven Knight. Secondo i primi dettagli svelati da Variety, il progetto porta il titolo di, è ed ispiratobiografiaRex di Luca Dal Monte ed edita da Giorgio Nada Editore e da Giunti. La pre-produzione dello show è attualmente in corso in Italia. Lasuè incentrata sull’imprenditore che ha dedicato il suo geniomissione di costruire l’auto da corsa più veloce della storia. Ma lungo la strada del successo, c’era anche molta tragedia. Tra il 1956 e il 1961, profondamente ...

