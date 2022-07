Alessandra Amoroso di nuovo al centro delle polemiche | “Ti do una cellularata in faccia!” | la risposta al fan – VIDEO

(Di giovedì 14 luglio 2022)conquista San Siro ed anche gli hater. Dopo la precedente assurda polemica per un autografo “negato” (la cantante ha ampiamente spiegato il perché), spunta un altrocon protagonista la vincitrice di Amici 8 alle prese con i fan.dialper colpa di un autografo Un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - IlContiAndrea : Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con #TuttoAccadeTour d… - rtl1025 : ???? @AmorosoOF infiamma Milano. “#TuttoAccade” a San Siro ?? di @RaffCoppola1 - _prettystroke_ : la politica italiana si rispecchia nei vostri gusti musicali di merda voglio dire v’ascoltate ultimo alessandra amo… - chiara1v : RT @EndCent: @AmorosoOF regina di #SanSiro: dal 29 novembre parte il #TuttoAccadeTour -

Ieri sera, 13 luglio,si è esibita di fronte a oltre 40.000 persone allo Stadio San Siro di Milano, per quello che è stato a tutti gli effetti il concerto della consacrazione definitiva dell'artista ...è di certo una delle più importanti cantanti italiane la quale sicuramente ha avuto un successo strepitoso dal momento in cui ha preso parte ad una delle prime edizioni di Amici di ...Alessandra Amoroso di nuovo al centro delle polemiche: “Ti do una cellularata in faccia!”, la piccata risposta al fan, ecco il video.Alla tanto attesa data dell'artista salentina non era presente una delle sue più grandi amiche e colleghe, che si è però voluta far sentire con un messaggio di auguri ...