Verona A-Verona B 1-1: tabellino e marcatori amichevole 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il tabellino di Verona A-Verona B, test in famiglia dell’Hellas che si è chiuso con il punteggio di 1-1: marcatori Djuric e Lasagna per una sfida dal formato ridotto, giocata su due tempi da trenta minuti ciascuno. Un’occasione importante per la squadra di Cioffi per mettere minuti sulle gambe e proseguire nel migliore dei modi in questo precampionato. Di seguito ecco il tabellino della partita. LA CRONACA HELLAS Verona A: Berardi (31? Boseggia); Amione, Coppola, Magnani; Faraoni, Sulemana, Tameze, Retsos; Barak, Rüegg; Djuric. HELLAS Verona B: Montipò (31? Chiesa); Terracciano, Cetin, Ceccherini; Bragantini, Hongla, Ilic, Lazovic; Praszelik, Lasagna; Piccoli. RETI: 4? Djuric, 34? Lasagna ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) IldiA-B, test in famiglia dell’Hellas che si è chiuso con il punteggio di 1-1:Djuric e Lasagna per una sfida dal formato ridotto, giocata su due tempi da trenta minuti ciascuno. Un’occasione importante per la squadra di Cioffi per mettere minuti sulle gambe e proseguire nel migliore dei modi in questo precampionato. Di seguito ecco ildella partita. LA CRONACA HELLASA: Berardi (31? Boseggia); Amione, Coppola, Magnani; Faraoni, Sulemana, Tameze, Retsos; Barak, Rüegg; Djuric. HELLASB: Montipò (31? Chiesa); Terracciano, Cetin, Ceccherini; Bragantini, Hongla, Ilic, Lazovic; Praszelik, Lasagna; Piccoli. RETI: 4? Djuric, 34? Lasagna ...

Pubblicità

PaulStanleyLive : VERONA! Ti amo da impazzire!!! - JoshDoig_ : Sono orgoglioso di aver firmato per Il Hellas Verona e non vedo l'ora di iniziare la mia nuova vita in Italia. - AntoVitiello : ??#Milan, settimana importante sul fronte #DeKetelaere. Il #Milan ha fretta di chiudere il belga. In arrivo la nuova… - carseri : RT @11Giuliano: Altro Giovane: Verona,provano a svegliarlo ma non dà segni di vita: 27enne morto nel sonno. Il dramma si è consumato nella… - leccesocialtour : “Giullarando”, il nuovo spettacolo della rassegna “Bastioni in scena” - -