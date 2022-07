Una colletta sul web per i figli della coppia morta sulla Marmolada (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - I genitori ravolti dal crollo sulla Marmolada e due ragazzi rimasti soli. I familiari e gli amici della montagna di Davide Miotti ed Erica Campagnaro, la coppia uccisa dal crollo del ghiacciaio del 3 luglio scorso, lanciano una raccolta fondi per aiutare Ettore, 16 anni, e Karen, 25, rimasti orfani nella casa di Cittadella, in Veneto, dove vivevano assieme ai genitori. "L'ultimo pensiero di Davide ed Erica è stato sicuramente per loro. Vorremmo che questi splendidi ragazzi non debbano pensare anche alla questione economica" spiega Martina, sorella di Erica. "Davide era quasi un fratello. Aveva conseguito nel 1996 il titolo di istruttore nazionale e aveva contribuito a molti dei nostri corsi aiutando tantissime persone ad andare in montagna - così lo ricorda Cristian Fraccaro del Cai di ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI - I genitori ravolti dal crolloe due ragazzi rimasti soli. I familiari e gli amicimontagna di Davide Miotti ed Erica Campagnaro, lauccisa dal crollo del ghiacciaio del 3 luglio scorso, lanciano una raccolta fondi per aiutare Ettore, 16 anni, e Karen, 25, rimasti orfani nella casa di Citta, in Veneto, dove vivevano assieme ai genitori. "L'ultimo pensiero di Davide ed Erica è stato sicuramente per loro. Vorremmo che questi splendidi ragazzi non debbano pensare anche alla questione economica" spiega Martina, sorella di Erica. "Davide era quasi un fratello. Aveva conseguito nel 1996 il titolo di istruttore nazionale e aveva contribuito a molti dei nostri corsi aiutando tantissime persone ad andare in montagna - così lo ricorda Cristian Fraccaro del Cai di ...

