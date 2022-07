Suzuki presenta gli scooter Address e Avenis 125

(Di mercoledì 13 luglio 2022) TORINO - In arrivo dadue nuovi, l'125 e l'125 che amplieranno la gamma a due ruote per il mercato Europeo a partire dal prossimo ottobre 2022. Entrambi i modelli sono ...

... dove figurano i nomi di Michele Gregori, capofila di classe, ed Andrea Vellei sulle Gloria, ... Categoria che si presenta folta e dove tra gli altri svetta il nome dell'umbro Daniele Filippetti ...Il grande tachimetro analogico dal display digitale integra l'indicatore Eco Drive per una guida più attenta ai consumi. La lunga sella, piatta e ben imbottita, e l'ampia pedana sono ...La seconda edizione del Bike Day di Suzuki si è svolta ad Imola. Tanti i partecipanti, e tra questi anche molte stelle dello sport italiano ...