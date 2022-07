Processo Tributario Telematico: che cos’è e quando si svolge (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dal 1° luglio 2019, per i casi in cui il cittadino intende opporsi a un provvedimento Tributario ritenuto illegittimo o non corretto, è diventato obbligatorio il Processo Tributario Telematico, che prevede la trasmissione telematica di ricorsi, notifiche e deposito degli atti. Step successivo rispetto alla mediazione tributaria per accertamenti di valore inferiore o pari a 50mila euro, il PTT è uno strumento utile per velocizzare le procedure e garantire massima trasparenza per i soggetti coinvolti. Cosa fare in caso di ricorso contro un provvedimento Tributario Il cittadino che, a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate o di un altro ente pubblico, riceve un provvedimento Tributario, può opporsi a quest’ultimo qualora ritenga che vi siano stati errori o irregolarità nelle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dal 1° luglio 2019, per i casi in cui il cittadino intende opporsi a un provvedimentoritenuto illegittimo o non corretto, è diventato obbligatorio il, che prevede la trasmissione telematica di ricorsi, notifiche e deposito degli atti. Step successivo rispetto alla mediazione tributaria per accertamenti di valore inferiore o pari a 50mila euro, il PTT è uno strumento utile per velocizzare le procedure e garantire massima trasparenza per i soggetti coinvolti. Cosa fare in caso di ricorso contro un provvedimentoIl cittadino che, a seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate o di un altro ente pubblico, riceve un provvedimento, può opporsi a quest’ultimo qualora ritenga che vi siano stati errori o irregolarità nelle ...

Pubblicità

fisco24_info : Commercialisti a pieno titolo difensori nel processo tributario: Le Associazioni dei Dottori Commercialisti hanno r… - gcammarot : RT @Forensicsgroup1: ?? Nuovo Podcast! '20 giugno 2022 Gli atti acquisiti in violazione di legge nel processo tributario: il caso delle roga… - Forensicsgroup1 : ?? Nuovo Podcast! '20 giugno 2022 Gli atti acquisiti in violazione di legge nel processo tributario: il caso delle r… - andoc_ : “Rammarico ed amarezza per la presa di posizione di alcune sigle della professione forense che vorrebbero richiamat… - WebRadio_IusLaw : Il DDL Riforma Processo Tributario Intervista all'avv. Maurizio Villani A cura di Giuseppe Gallo… -