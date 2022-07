Polizia scopre falso ortopedico nel Napoletano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Svolgeva l’attività di ortopedico ma non aveva i titoli per farlo. E’ quanto scoperto dagli agenti della Polizia a Striano, nel Napoletano. Secondo quanto accertato dai poliziotti un uomo di 44 anni aveva allestito uno studio ortopedico dove esercitava la professione. Nel locale gli operatori hanno rinvenuto numerose attrezzature e strumenti generalmente utilizzati dagli ortopedici, mentre l’uomo è stato trovato in possesso di 3.400 euro in contanti; inoltre, all’interno di una cassaforte presso la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato altri 28.000 euro. L’uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Svolgeva l’attività dima non aveva i titoli per farlo. E’ quanto scoperto dagli agenti dellaa Striano, nel. Secondo quanto accertato dai poliziotti un uomo di 44 anni aveva allestito uno studiodove esercitava la professione. Nel locale gli operatori hanno rinvenuto numerose attrezzature e strumenti generalmente utilizzati dagli ortopedici, mentre l’uomo è stato trovato in possesso di 3.400 euro in contanti; inoltre, all’interno di una cassaforte presso la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato altri 28.000 euro. L’uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Polizia scopre falso ortopedico nel Napoletano

Svolgeva l'attività di ortopedico ma non aveva i titoli per farlo. E' quanto scoperto dagli agenti della polizia a Striano, nel Napoletano. Secondo quanto accertato dai poliziotti un uomo di 44 anni aveva allestito uno studio ortopedico dove esercitava la professione. Nel locale gli operatori hanno rinvenuto numerose attrezzature e strumenti generalmente utilizzati dagli ortopedici, mentre l'uomo è stato trovato in possesso di 3.400 euro in contanti; inoltre, all'interno di una cassaforte presso la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato altri 28.000 euro. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

Commissiona un omicidio sul darkweb pagando in criptovalute: sventato da Polizia ed FBI

Un 34enne del trevigiano aveva commissionato un omicidio sul darkweb, pagando in criptovalute. Fortunatamente è stato sventato.