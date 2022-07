Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Pistocchi polemico: “Esame ‘farsa’ #Suarez un delitto su commissione senza un mandante” -

Spazio Milan

Questo il postdisul suo account, con tanto di aspra considerazione nei confronti di ' don Fabio':Perché non ha fatto altrettanto in occasione di altri disastri acclarati Se lo chiede Maurizio, che per anni ha curato la moviola per i canali Mediaset. Un Tweet piuttostoil suo, ... Pistocchi polemico: "Mancano due rigori e un giocatore andava espulso!"