(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tutto è pronto per l’inizio deidia Eugene. La città dell’Oregon si prepara a ospitare la rassegna iridata che scatta ufficialmente venerdì 15 luglio per terminare domenica 24 luglio. L’Italia si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato 5 ori lo scorso alle Olimpiadi di Tokyo. I nomi più caldi in casa azzurra sono senza dubbio Marcelle Gianmarcochiamati a dimostrare che il trionfo del 2021 ai Giochi non è stato causale. Il saltatore aprirà ilvenerdì 15 luglio alle 19:10 con le qualificazioni. Il velocista, invece, scenderà in pista nella mattinata italiana di sabato alle 3:50 per le batterie. L’eventuale finale sarà per il primo martedì 19 luglio alle 2:45, mentre per il secondo domenica 17 luglio alle 4:50. Eccovedere le gare ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: il bicampione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di atl… - Corriere : Jacobs ai Mondiali di atletica, l’allenatore Camossi: «Sta bene» - fattoquotidiano : Mondiali di Atletica: Jacobs, Tamberi e gli altri azzurri, quando gareggiano e dove vederli. Programma, orari e tv - repubblica : RT @giusmo1: Jacobs scioglie la riserva, ai Mondiali di atletica ci sarà - giusmo1 : Jacobs scioglie la riserva, ai Mondiali di atletica ci sarà -

2022, il programma con gli orari degli italiani in gara Roma, 13 luglio 2022 - Tutto pronto a Eugene nella nuova pista per idi2022 . Nel tempio dell'a ......non solo al ciclismo ma anche ad altri sport come, scherma, basket, pallavolo,… Francesco Moser , campione di ciclismo con numerose vittorie da professionista e due titoli, ...Atletica Venerdì 15 luglio prende il via la kermesse: subito in gara Nicole, nella 20 km di marcia. Venerdì 22 nel triplo toccherà a Emmanuel che si allena da due anni in Oregon. Alessia sarà in pista ...Dal 15 luglio via ai Mondiali di Eugene, prevista doppia diretta a pagamento e in chiaro: Sky e Rai protagoniste ...