LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: il Télégraphe fa selezione tra i fuggitivi, gruppo a 9? (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 14.25 A rendere ancora più dura la tappa di oggi c'è il grande caldo. Oltre 30° quasi su tutto il percorso, tantissime le borracce già usate dai corridori. 14.23 Salendo con il proprio passo, anche Mattia Cattaneo è riuscito a rientrare sui compagni di fuga! Sono tornati ad essere 11 in testa. 14.22 selezione anche nel gruppo Maglia Gialla, che ora è sceso addirittura a 9? di ritardo. Inizia a formarsi il gruppetto dei velocisti con Peter Sagan e Caleb Ewan. 14.21 Aveva perso contatto Jonas Rutsch della EF che è riuscito ora a riagganciarsi. 14.18 Sono rimasti in 9 sulla testa della corsa. Si tratta di Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikael Cherel (AG2R Citroën), Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe), Simon Geschke e Ion Izagirre ...

