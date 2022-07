Linfield vs The New Saints: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con il primo turno di qualificazione ancora in bilico, Linfield e The New Saints si incontrano mercoledì 13 luglio sera al Windsor Park, con l’obiettivo di raggiungere la fase successiva della Champions League. I campioni gallesi sono in vantaggio di un gol in vista del secondo turno, al termine del quale i vincitori passeranno al secondo turno con i norvegesi del Bodo/Glimt o con i Faroesi del KI; i perdenti saranno condannati all’Europa Conference League. Il calcio di inizio di Linfield vs The New Saints è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Linfield vs The New Saints:a che punto sono le due squadre? Linfield La settimana scorsa, con la sconfitta all’andata a Oswestry, le speranze del Linfield di passare al secondo turno di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) Con il primo turno di qualificazione ancora in bilico,e The Newsi incontrano mercoledì 13 luglio sera al Windsor Park, con l’obiettivo di raggiungere la fase successiva della Champions League. I campioni gallesi sono in vantaggio di un gol in vista del secondo turno, al termine del quale i vincitori passeranno al secondo turno con i norvegesi del Bodo/Glimt o con i Faroesi del KI; i perdenti saranno condannati all’Europa Conference League. Il calcio di inizio divs The Newè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs The New:a che punto sono le due squadre?La settimana scorsa, con la sconfitta all’andata a Oswestry, le speranze deldi passare al secondo turno di ...

