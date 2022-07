Letta: faccio appello a tutti,avanti col governo Draghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enrico Letta lancia un "appello alla responsabilità a tutti, andiamo avanti". Il segretario Pd lo ha detto parlando a deputati e senatori del partito. "E' legittimo esprimere distinguo ma attenzione a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enricolancia un "alla responsabilità a, andiamo". Il segretario Pd lo ha detto parlando a deputati e senatori del partito. "E' legittimo esprimere distinguo ma attenzione a ...

Letta: faccio appello a tutti,avanti col governo Draghi

Ha chiarito Letta: "Mi sento di dire con grande forza a chi pone questioni e chiede una svolta: noi questa svolta nella giornata di ieri l'abbiamo vista. E' il momento non di frenare ma di accelerare ..."