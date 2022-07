Lampedusa, tregua interrotta: già 400 gli immigrati nell'hotspot (Di mercoledì 13 luglio 2022) È durata poco la normalità all'hotspot di Lampedusa: in meno di 24 ore sull'isola sono sbarcati oltre 380 migranti in 8 diversi episodi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) È durata poco la normalità all'di: in meno di 24 ore sull'isola sono sbarcati oltre 380 migranti in 8 diversi episodi

