La divinità eponima di Longbill Beach avvolta nel mistero

(Di mercoledì 13 luglio 2022) 17 APRILE 1982 Emily Vaughn aggrottò la fronte davanti allo specchio. Il vestito era bello come in negozio. Il problema era il suo corpo. Si girò e rigirò in cerca di un lato dal quale non sembrasse una balena spiaggiata. «Rose, dovresti stare alla larga dai biscotti» disse Gram dall’angolo. Per un istante Emily rimase sconcertata. Rose era la sorella di Gram, morta di tubercolosi durante la Grande depressione. Il suo secondo nome era un omaggio a lei. «Gram…» Si premette una mano sul ventre aggiungendo:«… non credo siano i biscotti». «Ne sei sicura?» Un sorriso malizioso increspò le sue labbra. «Speravo me ne parlassi.» Emily lanciò un’altra occhiata di disapprovazione al proprio riflesso prima di sforzarsi di sorridere. Si inginocchiò goffa davanti alla sedia a dondolo della nonna. L’anziana stava lavorando ai ferri un maglioncino da bambino. Le sue dita apparivano e scomparivano ...