Incontro con Gherardo Guidi | il patron della Capannina di Franceschi

Pubblicità

...la mediazione di Ankara e di rappresentanti dell'Onu. Mentre il Cremlino ha annunciato che il ... 03:53 Oggi in Turchia vertice Mosca - Kiev - Onu sul grano Al via oggi in Turchia untra ...Il leader Giuseppe Conte, come annunciato ieri, nella riunione in corso via zoom illustrerà la sua posizione in merito alle misure anticipate ieri dal governo nell'i sindacati. Dal ...Un viaggio tra le stelle che unisce Campania, Liguria e Europa, nell’incanto della Costiera Amalfitana. Torna “Positano Gourmet, a cena con le stelle”, la ...FERMO - Salute e sviluppo delle imprese. Questo l’obiettivo dell’azione congiunta di CNA Associazione Territoriale di Fermo e Confartigianato Imprese ...