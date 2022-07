Il figlio di Pippo Franco sui social: “Il mio vecchio sta bene” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ieri pomeriggio si era diffusa in rete la notizia del ricovero di Pippo Franco in ospedale. Una notizia che aveva trovato conferma poi su diverse testate nazionali e che in poche ore aveva fatto il giro del web. Poche ore fa però è stato il figlio di Pippo Franco, Gabriele, a smentire in qualche modo le news circolate sulle condizioni di salute di suo padre. Sia chiaro, non ha detto nulla in merito al ricovero di Pippo Franco ma ha fatto capire, scagliandosi ancora una volta contro i giornalisti ( come era già successo mesi fa quando l’attore era stato travolto dalla polemica dei finti green pass), che non c’è nulla di cui preoccuparsi e che l’attore, sta bene. Di questo, chiaramente, siamo tutti molto felici. Le parole di Gabriele ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ieri pomeriggio si era diffusa in rete la notizia del ricovero diin ospedale. Una notizia che aveva trovato conferma poi su diverse testate nazionali e che in poche ore aveva fatto il giro del web. Poche ore fa però è stato ildi, Gabriele, a smentire in qualche modo le news circolate sulle condizioni di salute di suo padre. Sia chiaro, non ha detto nulla in merito al ricovero dima ha fatto capire, scagliandosi ancora una volta contro i giornalisti ( come era già successo mesi fa quando l’attore era stato travolto dalla polemica dei finti green pass), che non c’è nulla di cui preoccuparsi e che l’attore, sta. Di questo, chiaramente, siamo tutti molto felici. Le parole di Gabriele ...

