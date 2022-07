I 3 motivi per cui Draghi può cadere (Di mercoledì 13 luglio 2022) È arrivato il momento di iniziare a unire i puntini. Perché forse non saremo alla crisi di governo, forse neppure alla pre-crisi (nome inventato dai giornalisti senza un vero perché) ma è ormai chiaro che l’esecutivo Draghi sia più vicino che mai all’orlo del baratro. Il primo punto da cui occorre partire è questo: le parole di ieri di Mario Draghi. Il premier ha detto chiaramente, per la seconda volta in una settimana, che “senza M5S non c’è governo”. E lui non intende fare un bis: va bene essere “un nonno al servizio del Paese”, ma neppure l’ex banchiere è disposto a immolarsi per i partiti. Non dopo che lo hanno “fregato” qualche mese fa, quando lui sognava di salire al Colle e invece s’è dovuto accontentare di altri mesi – difficili – a Palazzo Chigi. Supermario pensa all’Italia, certo. Ma pure a se stesso. E non intende fare la fine di Monti. Il ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 luglio 2022) È arrivato il momento di iniziare a unire i puntini. Perché forse non saremo alla crisi di governo, forse neppure alla pre-crisi (nome inventato dai giornalisti senza un vero perché) ma è ormai chiaro che l’esecutivosia più vicino che mai all’orlo del baratro. Il primo punto da cui occorre partire è questo: le parole di ieri di Mario. Il premier ha detto chiaramente, per la seconda volta in una settimana, che “senza M5S non c’è governo”. E lui non intende fare un bis: va bene essere “un nonno al servizio del Paese”, ma neppure l’ex banchiere è disposto a immolarsi per i partiti. Non dopo che lo hanno “fregato” qualche mese fa, quando lui sognava di salire al Colle e invece s’è dovuto accontentare di altri mesi – difficili – a Palazzo Chigi. Supermario pensa all’Italia, certo. Ma pure a se stesso. E non intende fare la fine di Monti. Il ...

