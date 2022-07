Gazzetta – Lazio | Akpa-Akpro | “Felice di essere qui | voglio aiutare la squadra”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 18:04:38 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la: Al termine della prima seduta del settimo giorno di allenamento ad Auronzoè intervenuto ai canali ufficiali della società Triplice fischio di mister Sarri che chiude la prima seduta di allenamento della giornata odierna. Allo Zandegiacomo si continua a lavorare per preparare al meglio la nuova stagione, poco più di un mese al via della nuova stagione. Mister Sarri, sta per accogliere i nuovi acquisti e già dai prossimi giorni potrà finalmente provare le prime bozze dellatitolare. Visite mediche per Romagnoli, Gila e Maximiano che completeranno il pacchetto difensivo che tanto aveva bisogno disistemato. In attesa dell’arrivo sotto le Tre Cime di Lavaredo degli ultimi ...