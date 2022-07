“Fa le valigie anche lei”: Signorini fa veramente sul serio, contratto firmato per il GF VIP (Di mercoledì 13 luglio 2022) La nuova vippona è pronta a fare le valigie per il GF Vip 7. Il pubblico ha già iniziato a scaldarsi e rumoreggiare sulla sua partecipazione. GF Vip (Mediasetplay screenshot)Al GF Vip 7 parteciperà una concorrente davvero molto discussa. Scopriamo insieme chi è dagli indizi di Alfonso Signorini lasciati sui social network. Il GF Vip 7 aprirà le sue porte della casa di Cinecittà il 12 settembre e il cast si va piano piano costruendo. Alfonso Signorini è prontissimo a fare scintille e promette anche grandi novità per il reality. una fra tutti dovrebbe essere la sua durata: sarà un’edizione ancora più lunga. Con questo presupposto si suppone che i vipponi chiamati a firmare per la partecipazione al reality dovranno essere parecchi e probabilmente lo show verrà diviso in due parti come l’anno scorso. Alcuni vipponi saranno ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 13 luglio 2022) La nuova vippona è pronta a fare leper il GF Vip 7. Il pubblico ha già iniziato a scaldarsi e rumoreggiare sulla sua partecipazione. GF Vip (Mediasetplay screenshot)Al GF Vip 7 parteciperà una concorrente davvero molto discussa. Scopriamo insieme chi è dagli indizi di Alfonsolasciati sui social network. Il GF Vip 7 aprirà le sue porte della casa di Cinecittà il 12 settembre e il cast si va piano piano costruendo. Alfonsoè prontissimo a fare scintille e promettegrandi novità per il reality. una fra tutti dovrebbe essere la sua durata: sarà un’edizione ancora più lunga. Con questo presupposto si suppone che i vipponi chiamati a firmare per la partecipazione al reality dovranno essere parecchi e probabilmente lo show verrà diviso in due parti come l’anno scorso. Alcuni vipponi saranno ...

Pubblicità

Happyplace_351 : Comunque per me non è una vacanza ma una semplice giornata al mare. Guardate bene mavi ha già il costume e si sono… - NessunoHerj : @shshmdssh Tanto anche Tomori tra 1/2 anni fa le valigie. Vi siete dimenticati che è un giocatore inglese e sopratt… - 68shoulder : @RRock_R6 @SCrisicelli @GabrieleBelved6 @ElTrattore @Andersinho_ITA Non sono un genio...ma skrinjar ha già le valig… - Itsmylifemusic1 : @LaVeritaWeb Ma che si tengano anche i loro bonus del cavolo. Mai che accennino al QFS invece di incutere terrore p… - Tiarossi2 : @_alessandra27_ Infatti parte solo con uno zaino ,invece gli altri con anche le valigie -