Dovizioso: «Non correrò in MotoGP l'anno prossimo. Non sono più competitivo, non ha senso continuare» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo Rossi, lascia anche Andrea Dovizioso. Non correrà più in MotoGP la prossima stagione. Nella classifica generale occupa il 22esimo posto con 10 punti, gli stessi del suo compagno debuttante Darryn Binder. Un risultato deludente per uno del suo calibro. Sul sito ufficiale della MotoGP ha parlato di ritiro. «Ogni gara è molto difficile perché parto indietro, il che complica ulteriormente le cose. Non essere competitivo non mi era mai capitato nel corso della mia carriera: è un qualcosa di nuovo e diverso per me, che diventa realtà gara dopo gara. Per certo non correrò in MotoGP l'anno prossimo, non c'è la ragione di farlo. Ho sempre detto che non sarei rimasto in categoria se non fossi stato competitivo, specie dopo vent'anni.

