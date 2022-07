Depp v Heard | negata richiesta attrice per nuovo processo

Pubblicità

telodogratis : Johnny Depp-Amber Heard, giudice respinge richiesta attrice nuovo processo - SkyTG24 : Respinto il ricorso di Amber Heard: il processo di Depp resta valido - Corriere : Heard-Depp: respinta la richiesta dell’attrice di un nuovo processo - zazoomblog : Ultime Notizie – Johnny Depp-Amber Heard giudice respinge richiesta attrice nuovo processo - #Ultime #Notizie… - zazoomblog : Caso Depp - Heard respinto il ricorso dellattrice: la condanna non verrà annullata - #Heard #respinto #ricorso -

...Un giudice della Virginia ha respinto l'istanza presentata da Amberper annullare il verdetto che l'ha vista sconfitta nella causa per diffamazione intentata contro l'ex marito Johnny, ...Un giudice della Virginia ha negato il ricorso con cui i legali dell'attrice avevano chiesto di ripetere il processo per errori nella selezione dei giurati. Per la star di Aquaman, confermata la ...(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Un giudice della Virginia ha respinto la richiesta dell'attrice Amber Heard di un nuovo processo nella causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp. I suoi ...La giudice Penney Arcazate ha respinto la richiesta di annullamento avanzata dai legali di Amber Heard che avevano riscontrato un’anomalia nel ...