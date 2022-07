Coppia e non solo: tecnologia per amanti | Le migliori app per gestire l’infedeltà (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quanti sono stati “beccati” in flagrante per aver dimenticato di cancellare proprio il messaggio dell’amica o dell’amico. Niente paura, la tecnologia può dare una grossa mano… È dai tempi di Adamo ed Eva che il genere umano cede alle tentazioni. Nel corso dei millenni milioni di “fedifraghi” hanno avuto storie e sono stati scoperti, con conseguenze più o meno cruente. Oggi siamo di certo più evoluti, ma a nessuno piace essere scoperto per un banale messaggio lasciato inavvertitamente sul cellulare. E se il diavolo fa le pentole, la tecnologia fornisce adeguati coperchi… Il telefono, croce e delizia degli amanti…(web source)Chi è senza peccato… Suvvia, ammettiamolo, tutti siamo stati tentati, ognuno ricorda quella volta che… e se qualcuno riesce a trovare in sé la forza di resistere, molti tale forza proprio non riescono a darsela. In ... Leggi su newstv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quanti sono stati “beccati” in flagrante per aver dimenticato di cancellare proprio il messaggio dell’amica o dell’amico. Niente paura, lapuò dare una grossa mano… È dai tempi di Adamo ed Eva che il genere umano cede alle tentazioni. Nel corso dei millenni milioni di “fedifraghi” hanno avuto storie e sono stati scoperti, con conseguenze più o meno cruente. Oggi siamo di certo più evoluti, ma a nessuno piace essere scoperto per un banale messaggio lasciato inavvertitamente sul cellulare. E se il diavolo fa le pentole, lafornisce adeguati coperchi… Il telefono, croce e delizia degli…(web source)Chi è senza peccato… Suvvia, ammettiamolo, tutti siamo stati tentati, ognuno ricorda quella volta che… e se qualcuno riesce a trovare in sé la forza di resistere, molti tale forza proprio non riescono a darsela. In ...

