Come cambiare indirizzo IP su iPhone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gli indirizzi IP sono forniti direttamente dal modem o dal router a tutti i dispositivi connessi. Anche iPhone rispetta questa gerarchia, facendoci consegnare un indirizzo IP libero tra quelli disponibili sul nostro modem o router. Se però l'indirizzo IP non fa al caso nostro, necessitiamo di cambiarlo o vogliamo impostarne uno statico possiamo evitare di passare dal modem/router, utilizzando le funzioni di gestione degli indirizzi IP già presenti all'interno dell'iPhone. Nella guida che segue vi mostreremo Come cambiare l'indirizzo IP su iPhone impostandone uno statico, Come rinnovare l'indirizzo IP già assegnato (in caso di problemi o conflitti con altri dispositivi) e Come cambiare ...

