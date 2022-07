Calcio: Roma; 2 - 0 al Sunderland, Zaniolo entra e segna (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Roma vince 2 - 0 contro il Sunderland nella prima delle quattro amichevoli che giocherà in Portogallo e ritrova in campo anche Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso, che aveva saltato la gara con il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lavince 2 - 0 contro ilnella prima delle quattro amichevoli che giocherà in Portogallo e ritrova in campo anche Nicolò. Il 22 giallorosso, che aveva saltato la gara con il ...

